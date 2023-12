VOICI LES 10 PAYS LES PLUS RICHES AU MONDE EN 2023

Dans un classement annuel dévoilé par le magazine financier bimensuel Global Finance, le top 10 des pays où les habitants possèdent le plus d’argent pour l’année 2023 a été établi. Et celui-ci n’est pas forcément constitué des nations qui viendraient premièrement à l’esprit du commun des mortels.







Une liste qui a de quoi étonner. En effet, comme le dévoile Global Finance dans son classement annuel, les pays les plus riches du monde ne sont pas forcément les plus grosses puissances économiques de la planète mais plutôt des petits pays qui ont su prospérer, malgré la pandémie de Covid-19. Les dix pays les plus riches du monde en 2023 à la loupe.





IRLANDE

Avec 145.196 dollars en moyenne par habitant, c’est ce pays d’Europe du Nord qui truste la première place des pays les plus fortunés du monde en 2023.





LUXEMBOURG

Ce petit pays situé à proximité de l’Hexagone, déjà placé à la seconde place du même classement l’an passé, se hisse cette année encore à la seconde place du podium, avec 142.490 dollars de pouvoir d’achat moyen par habitant.





SINGAPOUR

La ville-Etat devenue indépendante en 1956 peut se féliciter d’une bonne santé économique, malgré l’absence quasi-totale de ressources naturelles sur son territoire. Cela lui permet de s’octroyer la troisième place du classement, avec 133.895 dollars de pouvoir d’achat moyen par habitant.





QATAR

Le pays du Golfe talonne de très près Singapour, avec 124.848 dollars en moyenne par habitant.





MACAO

La différence entre le quatrième et le cinquième place du classement est bien plus flagrante, avec seulement 89.558 dollars par habitant dans la région administrative spéciale, qui parvient tout de même à atteindre la cinquième place du classement, en dépit d’un nombre d’habitants peu important.





EMIRATS ARABES UNIS

Avec un peu plus de 1.000 euros de moins qu'à Macao, les Emirats arabes unis se positionnent en cinquième position de ce classement. Chaque habitant y possède en moyenne 88.221 dollars de pouvoir d'achat.





SUISSE

Au pays d'Heidi, septième du classement 87.963 dollars par personne étaient recensés en 2023.





NORVÈGE

Avec 82.655 dollars de pouvoir d'achat par personne, le pays nordique a réussi à sortir complètement de la crise liée à la pandémie. De plus, en cas de souci économique, la Norvège qui est classée huitième de ce classement pourra toujours piocher dans son fonds souverain, le plus important du monde.





ETATS-UNIS

Avant-dernier du classement, le pays de l'oncle Sam qui n'est entré dans ce top 10 qu'en 2020. Dans l'ère post-Covid de 2023, un Américain possède en moyenne 80.035 dollars de pouvoir d'achat.





SAINT-MARIN

Bon dernier de ce top 10, la république de Saint-Marin qui est la plus ancienne d'Europe n'est pas très peuplée. Mais les 34.000 personnes qui y habitent possèdent en moyenne 78.926 dollars.





Néanmoins, le Fonds monétaire international (FMI) a tenu a rappeler que ces chiffres devaient être pris avec des pincettes. En effet «de nombreux pays figurant dans notre classement sont des paradis fiscaux, ce qui signifie que leur richesse a été générée ailleurs, gonflant ainsi artificiellement leur PIB», note Global Finance. La France, elle, se trouve à la 29e place de ce classement qui recense 193 pays.