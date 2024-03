Voici les 10 pays qui exportent le plus d’armes dans le monde

Le nouveau rapport de référence du Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) relayé ce lundi 11 mars a permis d’établir le Top 10 des pays qui exportent le plus d’armes à travers le monde. Voici la liste complète de ces derniers et leur dynamique dans ce domaine au cours des dernières années.





La France a gagné une place par rapport à la dernière période étudiée. Véritable référence en la matière, le Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) a relayé ce lundi son dernier rapport sur les exportations d’armes réalisées à travers le monde lors de la période 2019-2023.





Voici donc un classement détaillé des dix pays qui ont exporté le plus d’armement à l’international au cours de ces cinq dernières années, ainsi qu’un focus sur leur évolution dans ce domaine entre cette période et celle s’étalant de 2014 à 2018.





10 CORÉE DU SUD

La Corée du Sud a exporté entre 2019 et 2023 l’équivalent de 2 % de l’armement total exporté à travers le monde. Cela a représenté une hausse de 12 % des livraisons d’armes effectuées par ce pays lors de cette période par rapport à celle s’étalant de 2014 à 2018, où ses exportations représentaient 1,7 % de la part totale sur le globe.





9 ISRAËL

Un peu plus haut dans ce classement, Israël a livré l’équivalent de 2,4 % des armes vendues à l’international entre 2019 et 2023. A titre de comparaison, cette nation représentait 3,1 % du commerce d’armes mondial entre 2014 et 2018, ce qui représente une baisse de ses exportations de 25 % entre ces deux périodes.





8 ESPAGNE

L’Espagne a conservé la huitième place de ce classement comme cela était le cas entre 2014 et 2018 avec des ventes globales d’armes restées stables lors de la dernière décennie. Les exportations d’armement de ce pays ont représenté 2,7 % des ventes globales dans ce domaine à travers le monde entre 2014 et 2023.





7 ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni a diminué de 14 % ses exportations d’armes dans le monde entre les périodes 2014-2018 et 2019-2023. Ces dernières ont néanmoins représenté 3,7 % des ventes totales effectuées dans ce domaine entre 2019 et 2023, contre 4,1 % sur la période précédente.





6 ITALIE

L’Italie a observé la plus forte progression de ce Top 10 en termes de ventes d’armes à l’international entre 2014-2018 et 2019-2023 avec une hausse de 86 % de ses chiffres en la matière. Elle a donc quasiment doublé sa part dans le commerce mondial de l’armement, passant de 2,2 % du total entre 2014 et 2018 à 4,3 % entre 2019 et 2023. Cela lui a permis de grimper du neuvième rang de ce classement à la sixième place entre les deux périodes indiquées.





5 ALLEMAGNE

L’Allemagne a réduit de 14 % ses exportations d’armes dans le monde entre 2014-2018 et 2019-2023. Alors qu’elle représentait 6,3 % du commerce mondial d’armement lors de la première période, elle a vu ce chiffre chuter à 5,6 % sur la seconde. Cela lui a ainsi coûté la quatrième place de ce classement qu’elle occupait auparavant pour se retrouver désormais au cinquième rang.





4 CHINE

La Chine a également légèrement baissé de 5,3 % ses ventes d’armement sur le globe entre les deux périodes de référence. Cette diminution, bien moins marquée que celle de l’Allemagne, lui a néanmoins permis de grimper au quatrième rang de ce classement. Sa part totale d’armes vendues dans le monde a ainsi chuté de 5,9 % entre 2014 et 2018 à 5,8 % entre 2019 et 2023.





3 RUSSIE

La Russie a régressé au troisième rang de ce classement en raison de la réduction massive de ses partenaires commerciaux ces dernières années en conséquence de la guerre en Ukraine. Les exportations d'armes russes ont chuté de 53 % entre 2014-18 et 2019-23. Les ventes d’armes opérées par la Russie représentait 21 % du trafic mondial sur la première période et seulement 10,5 % sur la seconde.





Moscou a exporté des armes à 12 États dans le monde l’an dernier contre 31 en 2019. Dans le détail, 68 % des armes russes vendues ont été acquises par les États d'Asie et d'Océanie, 34 % par l’Inde et 21 % par la Chine.





2 FRANCE

La France a récupéré la seconde place de ce classement à la Russie en faisant progresser ses ventes d’armes à l’international de 47 % entre 2014-2018 et 2019-2023. Représentant 7,2 % des exportations mondiales dans le domaine sur la première période, elle a fait grimper ce chiffre à 10,9 % entre 2019 et 2023.





La France a exporté 42 % de ses armes vendues vers les États d'Asie et d'Océanie, ainsi que 34 % d’entre elles vers des États du Moyen-Orient. L’Inde a été le principal destinataire des exportations d’armes françaises ces dernières années avec 30 % des ventes totales réalisées par notre pays envers ce partenaire économique. Autre aspect important : la France a réalisé 4,6 % de ses exportations d'armes vers les États européens.





1 ETATS-UNIS

Largement en tête du classement mondial des pays exportateurs d’armement dans le monde, les Etats-Unis ont livré des armes majeures à 107 États entre 2019 et 2023, soit le chiffre le plus élevé de son histoire.