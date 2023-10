Wang Yi, ministre chinois des Affaires Étrangères : « Le Forum de la Ceinture et de la Route a remporté un plein succès»

Une conférence de presse a été organisée à l’issue du 3ème Forum « la Ceinture et la Route » (BRF) pour la Coopération internationale. Durant deux jours (17 et 18 octobre), 3 panels de haut niveau sur l’économie numérique, la connectivité et le développement vert, 6 thématiques sur la facilitation du commerce, le rapprochement des peuples, les échanges entre les think tanks, la Route de la Soie intègre, la coopération entre collectivités locales et la coopération maritime, ainsi que la Conférence des entrepreneurs ont été tenus. «Le Forum a remporté un plein succès. Les participants estiment tous que le présent Forum marque un nouveau jalon majeur dans la coopération engagée dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route » (BRI). C’est un rendez-vous de solidarité, qui a consolidé le consensus international sur notre coopération. Un rendez-vous gagnant-gagnant, qui a apporté de nouvelles dimensions à notre coopération. C’est aussi un rendez-vous de développement, qui a élargi les perspectives radieuses de notre coopération », a insisté le ministre des Affaires étrangères de la Chine.





Wang Yi a indiqué que ce sont 151 pays et 41 organisations internationales qui ont participé au Forum, et le nombre d’inscrits s’élève à plus de 10 000 au total.





«Lors du Forum, 458 acquis ont été obtenus, un nombre beaucoup plus élevé que celui du précédent », soutient-il. Lesquels, a-t-il souligné, comprennent des initiatives de coopération importantes et des arrangements institutionnels tels que l’Initiative de Beijing pour l’approfondissement de la coopération sur la connectivité, l’Initiative de Beijing sur le développement vert et l’Initiative de Beijing sur la coopération internationale en matière d’économie numérique, le partenariat sur l’investissement et le financement en matière de développement vert et les Principes de haut niveau sur le renforcement de l’intégrité et des objectifs concrets qui prévoient, entre autres, de fournir des formations à 100 000 personnes des pays partenaires d’ici 2030 et de porter le nombre des laboratoires conjoints à 100.





« La coopération dans le cadre de cette initiative rejette les discours creux et préconise les actions concrètes »





« La Conférence des entrepreneurs s’est conclue par la signature de contrats commerciaux de 97,2 milliards de dollars américains, ce qui contribuera à la création de plus d’emplois et à la croissance économique dans les différents pays. Par ailleurs, il a été décidé de mettre en place un secrétariat du Forum, qui jouera son rôle dans le renforcement institutionnel du Forum et la concrétisation des projets », a fait savoir le ministre.





Selon lui, «ces résultats de coopération tangibles sont des votes de soutien et de confiance des participants pour l’Initiative ‘’la Ceinture et la Route’’. La coopération dans le cadre de cette initiative rejette les discours creux et préconise les actions concrètes. Elle donnera certainement une dynamique inépuisable à la croissance mondiale et au développement commun dans le monde », a-t-il affirmé