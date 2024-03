Wang Yi sur la présidentielle taïwanaise : «Des élections locales de la Chine »

L’élection présidentielle taïwanaise qui s’est tenue, au mois de janvier dernier. Mais, pour le ministre des Affaires étrangères de l’empire du milieu, « ce sont des élections locales de la Chine ». il l’a fait savoir, ce jeudi 7 mars, devant les journalistes venus couvrir, les deux sessions chinoises de 2024.











«Leurs résultats ne sauraient changer ni le fait fondamental que Taiwan fait partie de la Chine, ni la tendance de l’histoire qui veut que Taiwan retourne au giron de la patrie. Après ces élections, nous avons vu que plus de 180 pays et organisations internationales ont réitéré leur attachement au principe d’une seule Chine et leur soutien à la Chine dans la sauvegarde de son intégrité territoriale. Cela montre clairement que le principe d’une seule Chine est déjà un consensus largement partagé de la communauté internationale », a déclaré Wang Yi.





De ce fait, il estime que « continuer de soutenir l’indépendance de Taiwan revient à défier la souveraineté de la Chine et persister à maintenir des relations officielles avec Taiwan, c’est de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine ».





« Nous sommes convaincus que vous verrez tôt ou tard une photo de famille de la communauté internationale dont tous les membres respectent le principe d’une seule Chine . Ce n’est qu’une question de temps », a-t-il confié.













« Quiconque dans l'Île prône une indépendance de Taiwan sera punie par l’histoire »





Par ailleurs, il souligne que les actes sécessionnistes visant l’indépendance de Taiwan sont les plus grands éléments perturbateurs de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan. « Pour défendre véritablement la paix dans cette partie, il faut s’opposer sans équivoque à l’indépendance de Taiwan. Plus l’attachement au principe d’une seule Chine est ferme, mieux la paix dans le détroit est garantie. Notre politique est très claire, s’ils continuent de travailler avec la plus grande sincérité à des perspectives de réunification pacifique. Notre ligne rouge est elle aussi très claire. C’est celle de ne jamais laisser séparer Taiwan de la mère patrie », a-t-il prévenu.





















Avant de poursuivre : «Quiconque dans l'Île (de Taiwan) prône une indépendance de Taiwan sera punie par l’histoire. Quiconque à l’international soutient les forces visant l’indépendance de Taiwan finira par subir les maux qu’il a lui-même semés. Tous les Chinois doivent préserver l’intérêt fondamental de la nation Chine, s’opposer ensemble à l’indépendance de Taiwan et soutenir la République ».