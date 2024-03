Wang Yi sur les relations sino-européennes : «Un document de l’UE a collé à la Chine 3 étiquettes non conformes à la réalité »

L’année dernière a marqué le 20ème anniversaire du partenariat stratégique global Chine-Union européenne (UE). «Les échanges et les dialogues entre les deux parties ont été relancés à tous les niveaux. Les lignes de fret ferroviaire Chine-Europe avec 17 milles convois desservant 219 villes de 25 pays européennes ont été cruciales pour la sécurité et la fluidité des chaînes industrielles et d’approvisionnement dans un monde agité. L’obtention de visas que la Chine a accordés à plusieurs pays européens a facilité la mobilité humaine de même que les échanges économiques commerciaux entre les deux parties », a renseigné le ministre des Affaires étrangères et membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (CCPCC).





Mieux, Wang Yi a souligné que dans le cadre de l’initiative de la ceinture et de la route (BRI), il existe de nombreux exemples de partenariats réussis entre la Chine et l’Europe. Parmi lesquels, on peut citer les chemins de fer en Hongrie et en Serbie. Des actions ont aussi été menées en Grèce et en Croatie.





Cependant, rappelle-t-il, «il y a quelques années un document de l’UE a collé la Chine 3 étiquettes à savoir « partenaire, concurrent et rival systémique ». « Mais les faits ont prouvé que ce triptyque qui n’est ni conforme à la réalité, ni viable a perturbé et entravé le développement des relations sino-européennes. C’est comme si, on conduisait une voiture et arrivait à un carrefour où les feux rouge jaune et vert étaient tous allumés, comment peut-on avancer ? », affirme-t-il.





«Nos intérêts communs l’emportent de loin sur nos divergences »





Le ministre a, toutefois, rassuré qu’en réalité, entre la Chine et l’Europe, il n’existe ni de conflit d’intérêts fondamentaux ni de tensions stratégiques. «Nos intérêts communs l’emportent de loin sur nos divergences. Les relations sino-européennes doivent être définies comme un partenaire, leur aspect dominant doit être la coopération, leur valeur essentielle doit être l’autonomie et leurs perspectives comme le bénéfice mutuel. Donc, nous espérons que les relations auront toujours le feu vert pour avancer sans entrave. Une Europe puissante est dans l’intérêt de lanterne de la Chine et de même une Chine puissante est dans l’intérêt fondamental de l’Europe », fait-il noter.





Wang Yi de dire que la Chine et l’Europe doivent ensemble porter le multilatéralisme, défendre le développement ouvert et promouvoir le dialogue civilisationnel.





« Toujours de ce point de vue mondial, tant que la Chine et l’Europe optent pour la coopération gagnant-gagnant, il ne pourra y avoir de confrontations des blocs. Tant qu’elles s’attachent à l’ouverture aux bénéfices mutuels, la démondialisation ne pourra jamais prendre place dans leurs relations », a-t-il conclu.





Membre du Bureau du CCPCC, il s’exprimait ainsi, lors de la conférence de presse organisée, à Beijing, dans le cadre de la la 2ème session de la 14ème Assemblée populaire nationale (APN), pour répondre aux questions des médias sur la politique étrangère et les relations extérieurs de la Chine.