Xi Jinping : «Nous rejetons le clivage idéologique, la rivalité géopolitique et la politique des blocs »

Le Président de la République populaire de Chine a rassuré les détracteurs de l’Initiative de la Ceinture et de la Route (BRI). Ce mercredi, au cours de son allocution, à la cérémonie d’ouverture du 3ème Forum de la Ceinture et de la Route (BRF), Xi Jinping a dans un premier temps rappelé les accomplissements «précieux » réalisés au cours des dix ans écoulés et qui sont aussi riches d’enseignements avant de déclamer ses vérités à ceux qui pensent que l’empire du milieu aurait un agenda caché. « Nous rejetons le clivage idéologique, la rivalité géopolitique et la politique des blocs, et nous nous opposons aux sanctions unilatérales, à la coercition économique, au découplage et à la rupture des chaînes d’approvisionnement », précise-t-il.







Il a , par ailleurs, déclaré : «La Chine ne va bien que lorsque le monde va bien ; et le monde se porte mieux quand la Chine se porte bien ». Sur ce, il fera remarquer : «Grâce à la coopération dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route », la porte de la Chine s’est ouverte de plus en plus grande. Les régions de l’intérieur du pays sont passées de l’arrière à l’avant et les régions côtières ont atteint un niveau plus élevé en matière d’ouverture et de développement. Le marché chinois a ainsi intensifié ses liens avec le marché mondial ». Et, indique-il, « la Chine est aujourd’hui le principal partenaire commercial de plus de 140 pays et régions, et le principal investisseur pour de plus en plus de pays. L’investissement chinois à l’étranger et l’investissement étranger en Chine sont, l’un comme l’autre, un témoignage d’amitié et de coopération, et une démonstration de confiance et d’espoir ».





En outre, le Président de la Chine de faire savoir : «Nous sommes profondément conscients que seule la coopération gagnant-gagnant permet de réussir de grandes actions dans l’intérêt de tous. Avec la volonté de coopérer et des actions concertées, nous pouvons transformer les passages difficiles en voies dégagées, les pays enclavés en pays connectés, et les zones sous-développées en pôles de prospérité. Les pays qui se développent plus vite doivent venir en aide aux partenaires qui sont derrière eux ». Avant d’avancer : «Nous devons nous considérer les uns les autres comme amis et partenaires, nous respecter et nous soutenir mutuellement et nous entraider pour réussir, car il reste toujours un peu de parfum à la main qui donne des roses. Aider les autres, c’est s’aider soi-même. En revanche, considérer le développement des autres comme une menace et l’interdépendance économique comme des risques ne permet pas de s’offrir une vie meilleure ni un développement plus rapide ».





Xi Jinping a conclu : «Nous recherchons le bonheur non pas pour un seul peuple, mais pour l'ensemble des peuples du monde. Nous agissons pour l’interconnexion et le bénéfice de tous, et travaillons au développement partagé et à la coopération gagnant-gagnant ».