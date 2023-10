Xi Jinping sur la BRI: « Par cette coopération, nous favorisons le développement, recherchons le bénéfice mutuel et portons le message d’espoir »

Le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a organisé un banquet de bienvenue à ses invités pour le 3ème Forum de la Ceinture et de la Route (BRF) pour la coopération internationale dont la cérémonie d’ouverture est prévue, demain 18 octobre, à Beijing.





Avant de porter un «toast » pour le succès de ce Sommet, il a livré un discours rappelant ainsi le sens de la participation à cette œuvre commune. «Comme dit un adage chinois?: ‘’La floraison du printemps porte des fruits en automne.’’ Depuis le lancement de l’Initiative ‘’la Ceinture et la Route’’,?il y a dix ans, la Chine a travaillé avec des partenaires du monde entier pour faire rayonner l’esprit de la Route de la Soie marqué par la paix, la coopération, l’ouverture, l’inclusion, l’inspiration mutuelle et le bénéfice partagé », a-t-il d’emblée déclaré. Xi Jinping de poursuivre : «Nous avons contribué ensemble à l’interconnexion dans le monde, bâti des plateformes pour la coopération économique internationale et donné une impulsion à la croissance mondiale. Nous avons développé des milliers de projets de coopération pragmatique, obtenu des résultats tangibles et fructueux, et écrit ensemble un chapitre glorieux d’un monde d’interconnexion et de prospérité commune ».





Selon lui, «ces réalisations ne sont pas tombées du ciel, ni n’ont été une aumône faite par quiconque ». « Ce sont des succès remportés par les gouvernements, entreprises et peuples de différents pays grâce à leurs?diligence, sagesse et courage. Je propose de rendre hommage à tous ceux qui ont participé et contribué à la coopération dans le cadre de l’Initiative ‘’la Ceinture et la Route’’ », a-t-il fait remarquer.





« Notre monde n’est pas tranquille »





Il dira ainsi : « Par cette coopération, nous favorisons le développement, nous recherchons le bénéfice mutuel et nous portons le message d’espoir. L’histoire du développement de l’humanité nous enseigne que seule la persévérance permet d’obtenir des fruits abondants et d’accomplir des œuvres de portée à long terme au bénéfice des générations futures ». Tout en ajoutant : « c’est là la responsabilité que nous, hommes d’État de cette génération, devons assumer envers nos contemporains et les générations à venir. La coopération dans le cadre de l’Initiative ‘’la Ceinture et la Route’’, ayant parcouru une première décennie dynamique, est aujourd’hui pleine de vitalité. Il est temps de continuer d’avancer avec confiance vers sa prochaine décennie d’or ».





Xi Jinping a, par ailleurs, reconnu que « notre monde n’est pas tranquille ». Sur ce, il soutient : « L’économie mondiale subit une pression baissière accrue. Le développement mondial fait face à de multiples défis. Mais nous sommes fermement convaincus que le courant historique que représentent la paix, le développement et la coopération gagnant-gagnant est?irrésistible,?que l’aspiration des peuples à une vie meilleure est irrésistible, et que la volonté des différents pays de rechercher le développement et la prospérité partagés est irrésistible ».





« À mesure que nous restons fidèles à notre engagement initial pour la coopération et gardons toujours à l’esprit notre mission pour le développement, la coopération de qualité dans le cadre de l’Initiative ‘’la Ceinture et la Route’’ brillera certainement d’un nouvel éclat et créera, grâce à nos efforts conjoints, un meilleur avenir pour l’humanité », a-t-il renseigné.