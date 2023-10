Youcef Atal suspendu sept matches après sa publication sur le conflit Hamas-Israël

Le joueur Youcef Atal, visé par une enquête préliminaire pour "apologie du terrorisme" après une publication liée au conflit entre Israël et le Hamas et suspendu par son club de Nice, a été suspendu mercredi pour sept matches par la commission de discipline de la LFP.





L'international algérien avait rapidement supprimé la publication et présenté des excuses, mais son club avait décidé le 18 octobre de le suspendre jusqu'à nouvel ordre. Le Conseil national de l'éthique de la FFF avait saisi la commission de discipline de la Ligue.





La commission précise que la sanction "prend effet à partir du mardi 31 octobre 2023 à 0h00". Techniquement, le joueur n'est donc pas suspendu par la LFP pour le match Clermont-Nice en Ligue 1 vendredi soir (21h00) mais il reste suspendu par son club.





Contacté par l'AFP, l'OGC Nice a indiqué ne pas vouloir faire de commentaire dans l'immédiat.





Le joueur de 27 ans avait rapidement supprimé sa publication et présenté des excuses, mais le club avait expliqué avoir fait le choix de "prendre immédiatement" des sanctions, "préalables" à celles que pourraient prendre les instances sportives ou judiciaires, "compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité".





Depuis le 14 octobre, les réactions s'étaient multipliées pour dénoncer le partage, sur le compte Instagram du footballeur, d'une vidéo d'un prédicateur tenant, selon ces accusateurs, des propos antisémites appelant à la violence.





Cette publication ayant été effacée par le joueur, l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier son contenu exact de manière indépendante. Sur une vidéo que le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a conservée, le prédicateur s'émeut du sort des civils à Gaza et appelle à "un jour noir pour les juifs" et à ce qu'ils ne puissent pas "hisser leur drapeau à Gaza".





Le procureur de Nice avait annoncé le 16 octobre l'ouverture d'une enquête pour "apologie du terrorisme" et "provocation à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée".





Depuis le début de la guerre, les frappes israéliennes ont fait 6.546 morts --dont 2.704 enfants-- et 17.439 blessés à Gaza, selon le ministère de Santé du gouvernement du Hamas. Plus de 200 otages ont été enlevés en Israël par le Hamas, dont neuf Français. Selon les autorités israéliennes, l'attaque du Hamas a tué plus de 1.400 personnes en Israël depuis le 7 octobre, dont une majorité de civils.