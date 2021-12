1 milliard volé à la Lonase : Deuxième retour de parquet pour Ndèye Dieynaba Diallo et Cie

La caissière principale à l’agence de la Lonase de Grand-Dakar, Ndèye Dieynaba Diallo, et ses complices ont bénéficié d’un deuxième retour de parquet.



D’après le quotidien national Le Soleil qui donne l'information, ils ont été arrêtés après avoir détourné plus d'un milliard Fcfa, à travers des gagnants fictifs.



Ndèye Dieynaba Diallo s’est tapée, à elle seule, 1,336 milliard entre 2018 et 2021 sur un préjudice global évalué à 1,436 milliard Fcfa.



Les autres caissiers (Abdoulaye Dioum, Awa Lô, Marie Seck et Soda Bâ) et le comptable Babacar Ndiaye) ont, eux, fait main basse sur 100 millions Fcfa.