15 jours de prison pour l’ancien infirmier de Kothiary : Il aurait proféré ‘’des paroles déplacées’’ à l’encontre du Sous-Préfet

Le tribunal de grande instance de Tambacounda a condamné à 15 jours d'emprisonnement ferme l'infirmier, Thierno Diallo. L’ancien infirmier-chef de poste de santé de Kothiary, dans le département de Goudiry est accusé d’outrage à agent administratif dans l’exercice de ses fonctions.