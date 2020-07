Accident mortel à Yoff : Le chauffeur du camion fou et le propriétaire condamnés à…

Accident mortel à Yoff

"C'est une décision clémente", a d'emblée lancé, l'avocat de la défense, Me Aboubacry Barro. Ce, à la suite du jugement rendu, ce mercredi 29 juillet, par le tribunal des flagrants délits de Dakar dans l'affaire de l'accident d'une rare violence qui s'est produit à Yoff Apecsy et dans lequel 3 personnes ont perdu la vie (Mouhamed, 3 ans, et Yaye Yandé Guèye, 8 ans et Mass Guèye, un vieux marchand ambulant).





Ayant comparu devant la barre pour homicide involontaire, les prévenus Pape Diop, le propriétaire du véhicule et Ndiougou Diop qui le conduisait au moment des faits ont écopé d'une peine de 6 mois de prison ainsi que la suspension de leur permis pour une durée de 6 mois également. Pourtant le substitut du procureur avait requis un an d'emprisonnement.





Lors de sa plaidoirie, Me Barro a d'emblée demandé la clémence tout en présentant ses excuses aux familles des victimes. "Ce dossier résulte d'un problème structurel auquel on est confronté car j'estime que les responsabilités doivent être situées à tous les niveaux y compris au niveau de l'Etat. Ce dernier doit prendre toutes les dispositions notamment le retrait de la circulation de ces camions de la mort. Un véhicule qui circule depuis 30 ou 40 ans, c'est normal qu'il y ait une défaillance au niveau du freinage ou des feux", a fait savoir la robe noire.





Avant de poursuivre : "Quelque part la responsabilité de l'Etat est à indexer sans pour autant qu'on exclut la responsabilité de mes clients. Car même si l'un est jeune mais l'autre est âgé. Mais le contexte de la Covid-19 a fait qu'ils ont fait faire circuler le véhicule pour avoir de quoi manger puisqu'ils n'avaient pas d'autres boulots pour survivre".