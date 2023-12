Accusations de Me Moussa Diop : Aly Ngouille Ndiaye dépose une plainte

Aly Ngouille Ndiaye et Me Moussa Diop vont solder leurs comptes devant le juge. Accusé par l’ex-directeur général de Dakar Dem Dikk d’être mêlé à une affaire dénommé « diamants québécois » dans laquelle le président de la République Macky Sall serait en collusion avec l’homme d’affaire Mimran, le ministre démissionnaire vient de déposer une plainte. D’après son avocat Me Daouda Ka, le leader de la coalition AlyNgouille 2024 vise le délit de diffamation.





Dans une vidéo devenue virale d’une conférence de presse, l’avocat et non moins candidat à l’élection présidentielle de 2024, a dévoilé des documents estampillés confidentiels et assez ‘’compromettants’’ du reste, concernant un contrat minier. Selon Me Diop, Aly Ngouille Ndiaye alors ministre des Mines, avait échangé des correspondances avec l’homme d’affaires Jean Claude Mimran dans lesquelles il lui aurait « assuré la délivrance d’une autorisation d’exploitation d’une mine dans le nord du pays ».





«Suite à notre entretien du mois passé, nous avons le plaisir de vous informer qu’une autorisation d’explorer a été signée sur ordre du président de la République Macky Sall afin que la société Stornaway Diamond Corporation puisse commencer des travaux d’exploration en début d’année prochaine (2017). Une autorisation d’exploitation à durée déterminée s’en suivra par décret du président de la République», a lu l’avocat citant la lettre que Aly Ngouille Ndiaye aurait adressé à Mimran.