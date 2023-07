Affaire Boffa Bayotte : René Capin Bassène et Omar Ampoi Bodian se radicalisent en prison

Principaux accusés de l’affaire de la tuerie de Boffa Bayotte, René Capin Bassène et Omar Ampoi Bodian ont entamé ce lundi une grève de la faim. «Ce sera cette fois-ci au prix de leur vie jusqu’à ce qu’ils soient traduits à la barre pour être (jugés) par la chambre criminelle de Ziguinchor», informe un proche du second prévenu, sans le couvert de l’anonymat, dans les colonnes de Libération.



Cette décision des deux mis en cause intervient après que la Chambre criminelle leur a refusé la liberté provisoire. Ils sont en détention préventive depuis cinq ans.