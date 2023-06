Affaire Cheikh Bara Ndiaye : un député visé par les enquêteurs

Cheikh Bara Ndiaye doit faire face, ce vendredi, au juge du deuxième cabinet chargé de son dossier. Initialement prévu hier, le face-à-face avec le magistrat instructeur a été décalé après que le mis en cause a eu un malaise au niveau de la cave du tribunal de Dakar.



Poursuivi pour prévention d’association de malfaiteurs terroristes et atteinte à la sûreté de l’État, notamment, le chroniqueur de Walf TV risque gros. Déjà, d’après Libération, si le juge du deuxième cabinet suit le procureur, qui a requis le mandat de dépôt, il attendra en prison son éventuel jugement.



Cheikh Bara Ndiaye devrait entraîner plusieurs personnes dans ses déboires judiciaires. Parmi celles-ci, un député habitant à Touba. D’après L’Observateur, qui n’a pas dévoilé son identité, ce dernier se serait entendu avec le chroniqueur de Walf TV pour financer les jeunes qui ont opéré des pillages et saccages à Touba. Ces actions avaient pour but, selon le journal, qui cite les enquêteurs, «d’obliger le khalife général des mourides à s’impliquer dans le dossier de Ousmane Sonko».



L’Observateur rapporte que «le député en question, actuellement introuvable, est dans le collimateur de la Sûreté urbaine».