Affaire de la «mine de diamants» : des nouvelles de Me Moussa Diop

Les prochains jours s’annoncent compliqués pour Me Moussa Diop. Placé en garde à vue depuis 48 heures à la Sûreté urbaine (SU), pour actes de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République et diffusion de fausses nouvelles, l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk a vu sa détention prolongée sur ordre du procureur de la République, informe L’Observateur.



De son côté, Les Échos rapporte que ce dernier a ordonné son défèrement. Ce qui sera fait ce jeudi 14 décembre, si l’on en croit le journal.



La même source révèle que «Me Moussa Diop continue d’assumer ses propos tenus en conférence de presse, mais, semble-t-il, il n’est plus aussi sûr de lui» que lorsqu’il portait ses graves accusations contre un présumé trafic de diamants au Sénégal impliquant le Président Macky Sall, l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye, un ancien directeur des Mines et de la Géologie (Dr Ousmane Cissé) et les hommes d’affaires Jean-Claude Mimran et Mamadou Diagna Ndiaye.