Affaire de la «mine de Diamants» : Sonko, la cause du report du défèrement de Me Moussa Diop

Me Moussa Diop devait être déféré au parquet ce mardi 12 décembre, mais l’opération a été reportée. Elle aura finalement lieu ce jeudi 14, d’après Les Échos.



Si l’on en croit Source A, le report du face-à-face entre l’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk et le procureur constitue une mesure préventive. Le journal précise que les autorités judiciaires voulaient ainsi éviter une confrontation entre partisans de Me Moussa Diop et ceux de Ousmane Sonko dont le procès sur sa radiation des listes électorales se tenait le même jour.



L’avocat est en garde à vue depuis 48 heures. Sa détention sera prolongée sur ordre du procureur, selon L’Observateur. Il est poursuivi pour actes de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République et diffusion de fausses nouvelles.



Lors d’une conférence de presse tenue durant ce weekend, Me Moussa Diop a déclaré, documents à l’appui, que le Président Macky Sall, l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye, un ancien directeur des Mines et de la Géologie (Dr Ousmane Cissé) et les hommes d’affaires Jean-Claude Mimran et Diagna Ndiaye sont mêlés à l’octroi, dans des conditions nébuleuses, d’un permis d’exploitation d’une mine de diamants au Sénégal.

Le procureur s’est autosaisi de cette affaire et ordonné l’arrestation de Me Diop. Aly Ngouille Ndiaye et Dr Ousmane Cissé ont porté plainte contre lui tandis que Mimran et Diagna Ndiaye ont balayé ses accusations.