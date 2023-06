Affaire des 1036 kg de cocaïne saisis au Port de Dakar : Le Doyen des juges envoie 12 personnes devant la Chambre criminelle, libère les Allemands et les Italiens

L’avant-dernière phase terminé, l’affaire bientôt clôturée.





En effet, selon le journal l’Observateur ce dossier, instruit par le défunt doyen des juges, feu Samba Sall, est bouclé par son remplaçant, Oumar Maham Diallo.





Dans sa parution de ce mardi 27 juin, le quotidien d’information renseigne que quatre (4) ans après, le nouveau patron du premier cabinet du Tribunal de Grande Instance (Tgi) de Dakar a rédigé l'ordonnance de clôture en renvoyant douze (12) des vingt (20) inculpés en jugement à la chambre criminelle de Dakar. Les sept (7) autres et X ont bénéficié d'un non-lieu.

« Le dossier est acté depuis le 15 juin 2023. En effet, l’ordonnance de clôture de l'affaire des 1036 kilogrammes de cocaïne est signée. Le Doyen des juges, Oumar Maham Diallo, a donné le feu vert au parquet pour enrôler ce dossier en Chambre criminelle. L'Observateur précise que sur les 20 inculpés dont X, le doyen des juges a renvoyé en jugement 12 personnes après avoir décerné une ordonnance de prise de corps contre eux. Borgia Pasquale Mattera, Paolo Amalfitano, Lukas Schmitzberger, Carolin Verena Stanzl, El Hadji Babacar Coumba Diop, Malick Thiandoum alias Mame Ass, Sallo Fambaye Diop dit Vieux Diop, Seydina Mouhamadou Ndiaye, Ibrahima Thiam alias Toubey, Ismaila Ousmane Bâ alias Isma alias Alpha, Mamadou Niang alias Modou Ngatane et Mamadou dit Doudou Diouf devront s'expliquer devant la Chambre criminelle », a-t-on appris.









La même source informe que le magistrat instructeur a décerné un non-lieu contre El Hadj Élimane Sèye, Alioune Badara Coly, Gabriel Souleye Faye, Amadou Preira, Ibrahima Matew Fall et Mamadou dit Doudou Diouf des chefs d'association de malfaiteurs, de complicité d'importation sans déclaration de produits prohibés, de complicité de contrebande, de complicité de corruption, de complicité de trafic international de drogue et de complicité de blanchiment de capitaux, retenus par l'accusation. Contre Malick Thiandoum alias Mame Ass, il a aussi prononcé le non-lieu pour les inculpations d'association de malfaiteurs, de complicité d'importation sans déclaration de produits prohibés, de complicité de contrebande, de complicité de corruption et de complicité de blanchiment de capitaux,visé.

Cependant, Borgia Pasquale Mattera, Paolo Amalftano, Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzl, en contrôle judiciaire, sont aussi déchargés de la complicité de corruption. Pour ce qui est de X... tous ces étrangers sont rentrés dans leurs pays respectifs après leur remise en liberté. Gustavo Elliot et Assane Dièye ont eu le non-lieu pour l'association de malfaiteurs, le trafic international de drogue, de contrebande, d'importation sans déclaration de produit prohibé et de blanchiment. La complicité de contrebande initialement retenue a été requalifiée en contrebande. La complicité de corruption est passée en corruption, précise L’Obs.

Par rappel, le 25 juin 2019, vers 22 heures, le chef de la Brigade des Douanes du Môle 1 du Port Autonome de Dakar (Pad) a rendu compte au chef de la subdivision de Dakar port, de la découverte d'une importante quantité de drogue dans des véhicules en provenance du Brésil et à destination du Port de Luanda en Angola.





Une inspection desdites voitures, en attente d'un transbordement, a permis la découverte de 238 kg de cocaïne dissimulés dans des sacs de voyage et mis dans les malles de cinq véhicules de marque Renault débarqués du navire Grande Africa. L'Unité mixte de contrôle des conteneurs en a prélevé un échantillon et effectué un test au moyen de kit de drogue.

Le résultat s'est avéré positif à la cocaïne, confirmé par le laboratoire de la police scientifique.