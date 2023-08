Affaire des 300 millions : mauvaise nouvelle pour Me El Mamadou Ndiaye

Me El Mamadou Ndiaye devra attendre encore un peu plus en prison avant de pouvoir espérer bénéficier d’une liberté provisoire. Ses avocats ne peuvent pas à ce stade de la procédure concernant leur confrère introduire la requête en ce sens. Il faudra d’abord que la chambre d’accusation auditionne ce dernier au fond.



Il se trouve que le juge de second degré envisage d’entendre en premier la partie civile. Et, programmée hier, cette audition a été reportée sine die. Selon Les Échos, qui donne l’information, la partie civile serait souffrante.



Me El Mamadou Ndiaye est poursuivi pour escroquerie, blanchiment de capitaux et usurpation de fonction dans l’affaire de session litigieuse d’une parcelle au centre-ville portant sur 3 milliards de francs CFA. D’après l’accusation, 300 millions de francs CFA de ce montant aurait transité entre les mains de l’avocat.



Pour sa défense, ce dernier a avancé qu’il n’a touché dans la transaction que le montant de ses honoraires et celui-ci, jure-t-il, serait bien inférieur à 300 millions F CFA.