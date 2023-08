Affaire Juan Branco : un lutteur et un agent des Impôts arrêtés

Deux nouvelles arrestations enregistrées dans l’affaire Juan Branco. Selon Libération, qui donne l’information, il s’agit du Alioune Diouf dit Usine Doolé et du contrôleur des Impôts et Domaines, Mamadou Diop.



Ils ont été interpellés par la Sûreté urbaine (Su), précise le journal. Lequel confie qu’il est reproché au premier d’avoir assuré la sécurité de l’avocat français lorsque ce dernier avait débarqué par surprise lors de la conférence de presse du pool de défense de l’opposant Ousmane Sonko.



Selon Libé, le second a pris le relais et récupéré Juan Branco chez Djamil Sané, le maire des Parcelles Assainies, déjà écroué pour associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, participation à un mouvement insurrectionnel, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à causer des troubles politiques graves mais aussi provocation directe d’un attroupement armé.

Le journal rappelle que Ndiogou Lô, suspecté d’avoir hébergé Juan Branco, et le maire de Sangalkam, Pape Sow, qu’il avait sollicité pour organiser son exfiltration à bord d’une pirogue partie du quai de pêche de Rufisque, ont été aussi arrêtés.



Rappeler que Juan Branco a été interpellé par la police mauritanienne à Rosso, avant d’être extradé en France.



D’après les premiers éléments de l’enquête, c’est l’agent des Impôts qui aurait confié Juan Branco à Ndiogou Lô avant que l’édile de Sangalkam n’entre en scène. Extrait de prison dans le cadre de cette procédure, le maire des Parcelles Assainies a été déféré, en compagnie du lutteur Usine Doolé, de Mamadou Diop et de Ndiogou Lô, pour “recel et transport de malfaiteurs”.