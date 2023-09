Affaire Locafrique : encore un rebondissement

L’affaire Locafrique, qui oppose un père (Amadou Ba) à son fils (Khadim Ba), est une histoire sans fin. Faite de suspenses et de rebondissements.



Les derniers épisodes sont à l’avantage du second. Ce mercredi, la Sûreté urbaine a arrêté et placé en garde à vue le directeur général et l’administrateur de l’équipe de Locafrique mise en place par le premier. Il s’agit, respectivement de Imencio Moreno et Jean-Michel Boreli.



D’après Les Échos, qui donne l’information, ces derniers sont poursuivis pour vol, violence et voie de fait. Ils sont accusés d’avoir défoncé la porte du bureau de Khadim Ba à Locafrique, croyant exécuter une ordonnance du juge des requêtes statuant en référé, favorable à Amadou Ba. La victime de cette intervention musclée avait porté plainte contre Moreno et Boreli.



Il y a quelques jours, Khadim Ba avait obtenu une victoire judiciaire qui lui permet de reprendre le contrôle de Locafrique. Un juge du tribunal du commerce avait, en effet, pris une ordonnance en ce sens.