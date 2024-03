Affaire Mame Mbaye Niang: Le Pdg du site Allô Sénégal et ses codétenus libérés

Tout est bien qui finit bien pour le pdg du site Allô Sénégal et ses trois agents qui ont été placés sous mandat de dépôt le 17 novembre 2023.





Maniane Lô et ses trois codétenus ont été libérés, suite à la lettre de désistement déposée par le plaignant Mame Mbaye Niang, a appris Seneweb.





Pour rappel, le ministre du Tourisme avait déposé une plainte contre le personnel de ce site pour laver son honneur, suite à des accusations portées contre lui via Allô Sénégal.





Ainsi, le juge d'instruction du 2e cabinet avait inculpé les six membres du site Allô Sénégal pour diffamation, injures publiques, provocation à un crime de meurtre non suivi d'effet, apologie d'un crime de meurtre et usurpation de fonction.





Le magistrat instructeur Mamadou Seck avait placé sous mandat de dépôt Maniane Lô, le président-directeur général dudit site, et trois de ses employés, dont Papa Yally le chroniqueur, Daouda Sow le cameraman et la journaliste Ndèye Astou Ba.





Toutefois, le journaliste Lamine Dièye et le technicien Moussa Diop ont été placés sous contrôle judiciaire.





Les journalistes inculpés étaient poursuivis pour usurpation de fonction, parce qu'aucun d'entre eux ne dispose de la carte nationale de presse.