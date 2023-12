Affaire Ndiaga Diouf : L’audience est ouverte

Barthélémy Dias est à un tournant décisif de sa vie politique. Le pourvoi qu’il a introduit devant la Cour Suprême dans l’affaire l’opposant à la famille de feu Ndiaga Diouf, tué lors d’une fusillade devant sa mairie en 2011, sera examiné après la première affaire inscrite au rôle ce vendredi par la haute juridiction. Le maire est représenté par Mes Borso Pouye, Mbaye Séné, Ciré Clédor Ly Cheikh Khoureychi Ba et Demba Ciré Bathily. La famille de Ndiaga Diouf est représentée par Me Pape Mor Niang.







Il faut noter que c’est le maire de Dakar qui a saisi la Cour suprême pour qu’elle casse la décision de la Cour d’appel de Dakar. Cette dernière l’avait condamné à deux ans de prison dont 6 mois ferme avec des dommages et intérêts de 25 millions de FCFA qu’il devait payer à la famille de Ndiaga Diouf. A noter que le poulain de Khalifa Sall a toujours été catégorique sur cette question. « Je ne signerai jamais de chèque d’une telle valeur qui pourrait permettre à n’importe quel sénégalais de payer une maison à la famille d’un nervi qui a tenté de me faire la peau dans mon lieu de travail » avait dit le maire pendant sa dernière sortie face à la presse. C’est pendant cette même rencontre qu’il avait informé qu’il ne serait pas au rendez-vous. Il avait sur le même volet demandé à ses militants et sympathisants de ne pas se déplacer pour aller chez lui encore moins au niveau de la Cour suprême. C’est sans doute ce qui justifie le fait que la salle n’est pas aussi pleine que pendant les procès politiques. Quelques rares sénégalais se sont déplacés pour l’occasion.





Si le pourvoi est rejeté ….





La décision de la Cour suprême pourrait impacter la carrière politique du maire de Dakar. Si la haute juridiction rejette son pourvoi, rendant définitive le jugement de la Cour d’Appel, Barthélémy Dias pourrait perdre son mandat de député à l’Assemblée nationale, lui-même l’a fait savoir pendant son point de presse. Il précisait qu’il s’agissait là d’une tentative d’obstruer à la candidature de Khalifa Ababacar Sall son mentor et candidat à l’élection présidentielle de 2024. En effet, le parrainage des élus pour le compte de Khalifa Sall serait menacé en cas de revers ce vendredi.