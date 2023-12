Affaire Ndiaga Diouf : Un procès sans risque pour Dias, selon Ngouda Fall

Le 22 décembre 2023 est la date retenue par la Cour suprême pour statuer sur l'affaire Ndiaga Diouf. Au cœur de cette affaire, le député maire de Dakar, Barthélemy Dias, condamné en première instance, puis en appel à deux ans de prison, dont six mois ferme pour coups mortels. En perspective de cette audience, Ngouda Fall, membre du cabinet du maire, explique que la décision, qu'elle soit favorable ou en défaveur du maire Barthélemy Dias, n'aura aucune conséquence sur ces postes qu'il occupe à tous deux électifs.





« Les conclusions issues du dernier dialogue politique ont modifié le Code électoral ainsi que les articles L29, L30. Et, sous le régime de l'ancien code électoral, si la condamnation était confirmée, il allait perdre son statut d'électeur. Mais n'oublions pas que pour la nouvelle version, une personne condamnée perd sa qualité d'électeur au moment où il doit purger sa peine. Et heureusement Barth a déjà purgé sa peine de six mois », rassure Ngouda Fall.





« Si la Cour suprême confirme la peine de six mois, il n'y aura pas de conséquence, poursuit M. Fall. Il n'y aura aucune conséquence sur son mandat de député. Il n'y aura aussi aucune conséquence sur son mandat de maire de Dakar. Et là, ça nous permet de rappeler le caractère impersonnel d'une loi. Car, il y a beaucoup de personnes qui avaient crié sur le fait que les articles L29 et L30 étaient taillés pour Khalifa Sall et Karim Wade. En tout cas, tout ce que nous souhaitons c’est que la Cour suprême puisse casser cette décision et que le dossier soit rejugé par une autre juridiction ou par elle- même » lance-t-il.