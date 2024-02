Affaire Ngagne Demba Touré : la surprise que le juge Mamadou Seck risque de trouver devant son bureau

Les greffiers ne goûtent pas l’arrestation de leur collègue Me Ngagne Demba Touré. Ce dernier a été interpellé par la DIC, ce mercredi, en exécution du mandat d’arrêt qui pesait sur sa tête depuis le 22 septembre dernier.



Le militant de Pastef venait de revenir au Sénégal après des mois de cavale. Il était recherché, notamment pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et offense au chef de l’État.



Ngagne Demba Touré devrait être présenté ce jeudi au juge chargé de son dossier, Mamadou Seck. Mais les greffiers ont décidé de s’ériger en boucliers autour de lui. Les Échos révèle qu’ils prévoient en effet de se retrouver ce matin «devant le bureau du juge d’instruction [Mamadou Seck] pour protester et s’opposer à son interpellation».



Conséquence, prédit le journal : le tribunal de Dakar sera paralysé ce jeudi. «À moins que des greffiers ad hoc soient conviés», prévoit la même source.



Les greffiers ont déjà marqué un coup pour matérialiser leur soutien à Me Touré. L’un d’entre eux, désigné pour assister à l’inculpation du Patriote par le juge Mamadou Seck, a refusé de siéger. Ce qui a poussé le magistrat instructeur à décaler d’un jour l’audition du mis en cause.