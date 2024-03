Affaire Ngagne Demba Touré : Me Ibrahima Sarr président de l’amicale des greffiers inculpé par le doyen des juges

Seneweb révélait après l’arrestine de du greffier Me Abdoulaye Mboup que d’autres greffiers sont visés. En effet, suite à l’affaire Ngagne Demba Touré, Me Ibrahima Sarr a été inculpé et mis en liberté provisoire par le doyen des juges. Il est inculpé pour outrage à magistrat, violences et voies de fait à magistrat et discrédit sur une décision de justice. Il faut noter que pendant l’audition du greffier et responsable de la jeunesse de l’Ex-Pastef, ses collègues avaient envahis le tribunal, fait irruption dans le bureau du juge Mamadou Seck.