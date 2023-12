Affaire Omar Sall : La remise en cause de la constitution de partie civile rejetée par le tribunal

Le Collectif international des talibés tidianes officiel a porté plainte contre Oustaz Omar Sall pour diffamation et injures par le biais d'un moyen informatique. Devant la barre, les avocats de la défense ont remis en cause la recevabilité de la constitution de partie civile des tidianes dans cette affaire. Elle a été rejetée par le tribunal pendant son délibéré.





En effet, Me Babacar Ndiaye a plaidé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile. L'avocat estime que les plaignants n'ont apporté aucune preuve certifiant leur appartenance au collectif des tidianes, à l'exception du président qui a brandi sa carte de membre. Et même concernant ce dernier, il dira que le soufisme est juste une discipline religieuse et non un courant. "Ils ont la même école. C'est juste une question d'interprétation".





Il ajoute que "l'opinion peut être contraire à la vision et le jeu intellectuel doit être cautionné à sa juste mesure".





Maitre Thiakane, avocat de la partie civile, estime qu'il est inadmissible de mettre en cause la recevabilité de la constitution de partie civile des tidianes. Ils sont dans une association qui est reconnue par la loi et qui n'est pas encore dissoute.





On est dans un État laïc. La loi d'origine n'est pas religieuse, mais la liberté d'expression ne rime pas avec diffamation et injures. On est libre de s'exprimer, mais on a tous des limites à ne pas franchir.





Selon lui, si on donne les caractères qui sont spécifiques à un groupe, il se reconnaît. "Il reste pour Omar Sall d'assumer ses propos".





Le procureur, dans son réquisitoire, a aussi signifié que la constitution de la partie civile ne souffre pas d'irrecevabilité. "Ce sont les tidianes qui sont visés. Les faits sont constants et insultants", dit-il.