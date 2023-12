Affaire Omar Sall: Les avocats des plaignants maintiennent leur position et rejettent les excuses partielles

Maître Abdoulaye Tall avocat de Omar Sall a voulu jouer la carte de la réconciliation en interpellant pendant les débats d'audience la partie civile sur une entente entre les deux parties.





Mais ce sera sans compter sur Ousmane Guèye, Assane Kandji et autres membres du collectif qui ont apporté des précisions par rapport à cette question. " J'ai été interpellé par mon marabout et petit-fils de El Hadji Malick Sy pour accorder le pardon si jamais Omar Sall présente ses excuses" dit-il. Il ajoute "qu'il était convenu qu'une délégation avec des membres de sa famille soit reçue et que le concerné présente ses excuses soutenues en public. Ce qu'il n'y a pas encore fait" dit-il. L' avocat a voulu poursuivre dans cette dynamique quand ces derniers lui ont expliqué pour maintenir leur position que "la délégation devait revenir après concertation et jusque là rien n'a été fait".