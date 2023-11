Affaire Pape Sané : le procureur prend une décision

Après avoir bénéficié d'un retour de Parquet, le journaliste-chroniqueur de la télévision «Walfadjri», Pape Sané va passer le week-end en cellule. Libération renseigne dans ce sillage que le Parquet a décidé d'envoyer son dossier en instruction.





Pape Sané, poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, a été arrêté par la Section de recherches (SR) après une publication sur sa page Facebook dans laquelle le chroniqueur rendait un hommage à l'ancien Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, général Jean Baptiste Tine.