Affaire Wari : entre Kabirou Mbodj et ses ex-associés la guerre n’est pas terminée

L’affaire opposant Kabirou Mbodj, PDG de Wari, et ses ex-associés dans cette entreprise a été évoquée ce mardi, mais elle n’a pas été retenue. Elle a été renvoyée au 6 novembre prochain pour les plaidoiries.



Les deux parties seront devant le juge d’appel pour des accusations d’abus de confiance portées contre Kabirou Mbodj par ses ex-associés. Pour ce délit, le mis en cause a été reconnu coupable en première instance, le 21 novembre 2021. Le tribunal correctionnel de Dakar l’avait condamné à deux ans de prison, dont six mois ferme, à payer une amende de 1 million de francs CFA et à verser à la partie civile 5 milliards de francs CFA au titre des dommages et intérêts.



Les plaignants reprochent à Kabirou Mbodj d’avoir usé de manœuvres frauduleuses pour prendre le contrôle de Wari. L’homme d’affaires avait obtenu un non-lieu pour le délit d’augmentation de capital.