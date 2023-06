Affectation des greffiers : pourquoi Me Ngagne Demba Touré a été envoyé à Matam

Retour sur le vaste chamboulement polémique du corps des greffiers. Une décision qui fait d'autant plus jaser qu’elle concerne un membre de Pastef, en l'occurence Me Ngagne Demba Touré. Il a été muté au Tribunal de Matam dans un contexte où il a pris le contrepied du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, sur la condamnation par la chambre criminelle de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse.



Simple coïncidence ou représailles ? Selon Source A, le Pastéfien n'a subi aucune sanction. Dans la mesure où, explique le journal, Me Ngagne Demba Touré, vient de quitter le Centre de formation judiciaire où il exerçait en tant que stagiaire et il n'a pas encore fait une année dans ses nouvelles fonctions. La même source ajoute qu'il fait partie de la dernière promotion recrutée sur la base d'une Licence, alors qu'il fallait juste avoir le Bac, pour les précédentes.