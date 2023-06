ALIOU DIA, PROCUREUR DE TAMBA : "La grande criminalité a considérablement baissé"

La montée du grand banditisme dans la région orientale peut se mesurer à l'aune des coups réalisés par les forces de défense et de sécurité. C'est du moins l'avis du représentant du ministère public de Tambacounda, hier mercredi, lors du jugement, par la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda, des deux caïds Ibrahima Badiane dit "Diadié" et Fallou Thiam qui avaient froidement tué un exploitant forestier avant d'emporter sa moto Jakarta.



"La grande criminalité a considérablement baissé dans la région de Tambacounda. Plusieurs délinquants ont été arrêtés et restent incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de Tamba", dit-il. Le procureur Aliou Dia justifie ce résultat par deux faits marquants : le maillage effectué par les FDS et le travail colossal qu'elles ont abattu.



Selon lui, les malfrats ne se sentent plus en sécurité dans la région de Tambacounda.