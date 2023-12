Aly Ngouille Ndiaye : «Si Me Moussa Diop reconnaît qu’il s’est trompé, je…»

Sur le plateau de «Tribune présidentielle» (Sen TV), ce mercredi 13 décembre, Aly Ngouille Ndiaye a évoqué sa plainte contre Me Moussa Diop. En conférence de presse, ce dernier a laissé entendre que l’ancien ministre aurait trempé dans un deal portant sur l'exploitation d’une supposée mine de diamants dans le Nord du Sénégal. «Je veux simplement qu’il lave mon honneur. Je n’ai pas besoin de dommages et intérêts», a clamé le maire de Linguère sur le plateau de la chaîne du groupe D-Média.



Aly Ngouille Ndiaye de poser une condition pour remiser sa requête contre l’ancien directeur général de Dakar des Dikk. «S’il reconnaît qu’il s’est trompé, je retire ma plainte, promet le candidat à la présidentielle de février 2024. Encore, je tiens à préciser que je n’ai jamais écrit cette lettre incriminée. Jusqu’à preuve du contraire, j’estime qu’il a été induit en erreur pour me diffamer. Je me demande même pourquoi il a attendu ce moment, où je suis candidat, pour faire sortir cette fallacieuse histoire.»



À la suite de ses déclarations explosives, Me Moussa Diop a été arrêté et placé en garde à vue. Il devrait être déféré au parquet ce jeudi. Il est poursuivi pour actes de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République, diffusion de fausses nouvelles, faux et usage de faux et diffamation.