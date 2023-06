Appel de Adji Sarr : Ousmane Sonko est-il concerné par le nouveau procès ?

Partie civile de l'affaire "Sweet beauté", Adji Sarr a interjeté appel. L'information a été donnée, hier jeudi, par son avocat, Me El Hadj Diouf, qui estimait que sa cliente n'est pas satisfaite de la décision de la Chambre criminelle de Dakar qui a condamné les accusés (Ousmane Sonko et Ndèye Khady Ndiaye) à une peine de 2 ans de prison en plus de 20 millions F Cfa de dommages et intérêts qu'ils devraient allouer solidairement à l’accusatrice.





Mais, d'après des informations obtenues des spécialistes, cet appel ne concerne pas la peine prononcée contre le leader de Pastef, condamné pour "corruption de la jeunesse".





L'autre précision faite sur Rfi par Me Joseph Étienne Ndione, avocat de la défense, c'est qu'il faudrait que la Parquet, lui-même, interjette appel pour que toutes les parties soient concernées par ce nouveau procès.





Il faut enfin préciser que l'appel de l'ex-masseuse ne peut porter que sur le domaine civil c'est-à-dire les dommages et intérêts.





Pour rappel, Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire du salon de massage "Sweet beauté", avait elle aussi interjeté appel. Elle avait pris part au procès, tout le contraire d'Ousmane Sonko, jugé par contumace.