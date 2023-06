Après 3 ans de prison: Amadou Samba, le faux médecin spécialiste du covid, est libre

Des nouvelles de Amadou Samba, le faux-médecin qui faisait les faux tests Covid. Après l’annulation de son procès, prévu hier, le tribunal lui a tout de même accordé une liberté provisoire.



Lors de la prochaine audience prévue le 6 juillet prochain, le mis en cause va comparaître libre,selon nos confrères de Emedia.



Par rappel, Amadou Samba est poursuivi pour exercice illégal de la profession de médecin, usurpation de titre, escroquerie, escroquerie portant sur les deniers publics, mise en danger de la vie d’autrui, faux et usage de faux en écritures privées, contrefaçon de sceaux d’une autorité, délivrance indue d’un document administratif et usage dudit document, usage des sceaux contrefaits.