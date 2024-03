Arrestation de 2 greffiers: Le plaidoyer de Me Ousmane Diagne

En service à la Cour d'appel de Thiès, Me Ousmane Diagne invite ses collègues à l'unité suite à l'arrestation de Me Ngagne Demba Touré et de Me Abdoulaye Mboup. Pour lui, on cherche à se défouler sur des jeunes greffiers qui n'ont eu d'autre tort que de défendre un de leurs collègues. Seneweb vous livre le plaidoyer de Me Diagne.









" Bon courage chers collègues,

Même s'ils venaient à arrêter tous les greffiers du Sénégal, cela n'affectera en rien la perception que les sénégalais ont de notre Justice...





Pour la première fois de l'histoire de ce pays, des élections présidentielles sont reportées parce que des magistrats sont soupçonnés de faits graves de corruption...





D'ailleurs ce n'est pas la première fois que des histoires de corruption secouent la Justice au Sénégal...





Nous étions déjà là en 2006 quand des magistrats ont été épinglés pour des faits de corruption, vilipendés par des audios dont les senegalais gardent encore de tristes souvenirs.





Ils ont d'ailleurs été traduits devant le conseil de discipline qui avait pris des sanctions allant de l'interdiction d'exercice de toutes activités de chef de Parquet ou de chef de Juridiction à la radiation [...].





Aujourd'hui, les mêmes acteurs de cette triste histoire sont revenus par la plus petite des portes et pour créer une affaire afin de faire oublier la vraie affaire, ils cherchent à se défouler sur de jeunes greffiers qui n'ont eu d'autre tort que de défendre un des leurs.





Greffiers du Sénégal, soyez unis pour faire face à l'arbitraire mais surtout soyez fiers de vous, votre conscience est tranquille ..."





Me Ousmane Diagne