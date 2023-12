Arrêté à Thiès : Boy Djinné déféré au parquet de Diourbel ce lundi

Du nouveau dans l'affaire de Baye Modou Fall qui a été arrêté par les gendarmes de la compagnie de Thiès dans la nuit du 5 au 6 décembre 2023, sur l'autoroute à péage, aux environs de 4 h 30.



La Brigade de Recherches (BR) a pratiquement bouclé l'enquête. Boy Djinné sera présenté au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel ce lundi matin, selon des sources de Seneweb.



Ce qui est reproché à Boy Djinné



Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en documents administratifs, conduite de véhicule sans permis, détention frauduleuse de véhicules d'origine étrangère.



Baye Modou Fall aurait nié les faits sur procès-verbal.



Il ressort de l'enquête que Boy Djinné détenait un faux permis de conduire d'un pays étranger. Il conduisait un véhicule sans papier avec une fausse plaque d'immatriculation.





Pour rappel, les mis en cause (Boy Djinné et ses complices) avaient planifié le cambriolage d'une maison ciblée à Touba. Les éléments de la compagnie de Thiès ont pu déjouer le plan et ont procédé à l'arrestation de son initiateur avec du matériel qui pourrait faciliter la manœuvre.



Saisie de l'opération : un laser coupant, un chalumeau, des marteaux et burins, un lot de cagoules, des gants et un véhicule de marque Audi A4 sans papier.