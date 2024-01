Attaque du bus de Yarakh : le mandat d’arrêt de feu lancé contre Saër Fall, réfugié aux États-Unis

Suspecté d’avoir participé à l’incendie du bus de Yarakh, qui avait fait deux morts, en août dernier, Saër Fall est actuellement en exil aux États-Unis. Il a introduit une demande d’asile que la justice américaine devrait examiner durant le mois de janvier. Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt international formulé par le Doyen des juges et transmis à Interpol.



Dans le document, repris par Source A, Maham Diallo demande l’extradition du mis en cause à qui il impute de lourdes charges, l’exposant à la prison à perpétuité. Le journal souligne que le magistrat vise plusieurs articles du Code pénal : 80, 95, 279-1, 406, 407, 408 et 409.



Les accusations : association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, dégradation et dommages en relation avec une entreprise terroriste, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, provocation directe à un attroupement armé, détention d’armes sans autorisation administration préalable.



Source A renseigne que dans le mandat d’arrêt international qu’il a émis contre Saër Fall, le Doyen des juges a rappelé le déroulement des faits incriminés. Ceux-ci vont au-delà de l’attaque du bus de Yarakh ; ils couvrent la période allant d’août 2021 à août 2023. Le journal ajoute que le magistrat a souligné que ce contexte était marqué par les appels à manifester de Ousmane Sonko pour empêcher, selon le juge, la tenue de ses procès contre Mame Mbaye Niang d’un côté et contre Adji Sarr, de l’autre.



Maham Diallo a rappelé que dans le cadre de l’enquête sur l’attaque du bus de Yarakh, huit individus ont été identifiés comme suspects et quatre d’entre eux ont été arrêtés. Il a signalé que Saër Fall fait partie de ceux qui ont pris la fuite. «Le Doyen des juges, qui a invoqué les traités bilatéraux et les conventions multilatérales, demande son extradition», informe Source A.