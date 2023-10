Attentat du bus de Yarakh : les quatre suspects fixés sur leur sort

Le Doyen des juges a envoyé en prison les quatre suspects de l’attentat meurtrier contre un bus à Yarakh, survenu le 1er août dernier. El Hadji Malick S., Al Hassane S. alias «Sonko», Ndiaye D. et Alioune D. alias «Diégo» ont été placés sous mandat de dépôt ce mercredi. Les mis en cause ont fait l’objet de trois retours de parquets avant d’être fixés sur leur sort.



L’Observateur, qui donne l’information, signale que le Doyen des juges suit ainsi le réquisitoire introductif du procureur de la République. Le chef du parquet vise l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, destructions, dégradations et dommages visés aux articles 406 et 409, en relation avec une entreprise terroriste, actes et manœuvres de nature à compromettre des troubles publiques graves, provocation directe à un attroupement armé et détention d’armes sans autorisation administrative préalable.



L’enquête sur l’attentat de Yarakh, conduite par la Section de recherches de Colobane, se poursuit. Les gendarmes pistent désormais cinq autres suspects ainsi que X. Ces derniers sont en fuite, selon L’Observateur. Qui rapporte que les enquêteurs ont découvert que l’un d’entre eux, S. Fatim, sénégalo-mauritanien, est passé par la Mauritanie pour se rendre au Nicaragua.



L’attaque du bus de Yarakh, le 1er août dernier, a causé la mort de deux membres d’une même famille. Il s’agit de Fatoumata Binta Diallo et de sa sœur Oumou Coultoumy.