Audience : Aissata Tall Sall reçoit les agents de la justice

La garde des Sceaux, ministre de la Justice, s’est entretenue avec le bureau de l'Amicale des agents de la justice (AAJ). À travers un communiqué rendu public, le président Alioune Sy explique que le ministre a adopté une démarche inclusive et participative depuis sa nomination.





« Des actes sont multipliés, notamment en initiant des rencontres avec les différents acteurs de la justice. Dans ce sillage, l’amicale a été invité pour des échanges concernant le plan de carrière, la vie sociale et surtout de trouver les voies et moyens pour un service public de la justice performant », dit-il.





L’AAJ « s’est réjouie de la teneur des échanges, car constatant une volonté de l'autorité de trouver des solutions concrètes pour le personnel non judiciaire et son sens d'écoute hors normes pour comprendre les problématiques liées aux fonctionnements du service judiciaire ».





Monsieur Sy note dans le communiqué que « sur le plan professionnel, des engagements ont été pris pour l'amélioration des conditions de travail des différents agents. La gestion du plan de carrière aussi a été abordée en vue de l'adoption du statut particulier des travailleurs de la justice ». Il ajoute que « sur le plan social, Me Aïssata Tall Sall s'est engagée pour la prise immédiate de certaines décisions afin d'assurer la quiétude et le bien-être des agents ».





Le document mentionne que l’audience a duré deux heures d'échanges fructueux. Au sortir, « le bureau s'est engagé à œuvrer pour un climat apaisé au sein de l'institution judiciaire et de rester disponible pour garantir la fonctionnalité du service public au profit des justiciables ».





Faisant suite aux engagements de Me Aïssata Tall Sall, le bureau, par le biais de son président, « s'est réjoui de la démarche et de la volonté de l'autorité et s'est engagé résolument à œuvrer main dans la main avec cette dernière pour une continuité des actions et un suivi des décisions prises ».





En définitive, l'amicale « se donne pour mission d'œuvrer pour le bien-être des agents en prenant en compte leurs préoccupations sur le plan socioprofessionnel ». D’ailleurs, elle « demande solennellement à ses membres d'assurer la continuité du service public de la justice au sein des cours et tribunaux ».