Banlieue de Dakar : Plus de 300 personnes arrêtées, dont une soixantaine de mineurs, lors des manifestations (Procureur)

Les forces de défense ont procédé “à l'interpellation de près de trois cent six (306) individus dont soixante trois (63) mineurs, soit sur le théâtre des opérations” entre Pikine Keur Massar, Malika, Guédiawaye, Mbao, informe le Procureur du Tribunal de Guédiawaye Pikine, Amadou Seydi. Ces arrestations ont eu lieu lors des manifestations qui se sont déroulées les 1 et 2 juin après la condamnation de Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse.



S'agissant des les mineurs (élèves et autres), ils ont été "interrogés en présence de leurs civilement responsables avec le concours du service de l'Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO compétent pour des mesures d'assistance éducative), confiés à leurs parents et renvoyés en flagrant délit devant le Tribunal pour enfants", renseigne M. Seydi.



Quant aux autres les catégories de personnes interpellées, le parquet “a requis l'ouverture d'une information judiciaire et le mandat de dépôt contre tous sur la base des dispositions des articles 80,85, 97al 2, 238, 239, 364, 366, 368 du Code Pénal et 139 du Code de Procédure Pénale, sauf à l'égard des étudiants et des élèves majeurs à l'endroit de qui, le placement sous contrôle judiciaire a été sollicité.”