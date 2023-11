Bassirou Diomaye Faye : sa demande rejetée

Selon Libération, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a statué hier jeudi sur la requête faite par le numéro 2 de l'ex-parti Pastef, Bassirou Diomaye Faye, par le biais de son avocat. La demande visait le refus du juge de lui accorder la liberté provisoire. Le journal souligne que l'ordonnance du juge a été confirmé.



Arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic), Bassirou Diomaye Faye a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 18 avril dernier pour "actes de nature à compromettre la paix publique, outrage à magistrat, et diffamation à l'encontre d'un corps constitué".



Suite à un réquisitoire supplétif du parquet, et l'ordonnance de jonction des procédures, il est accusé désormais des mêmes chefs que son leader Ousmane Sonko, inculpé pour "manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à enfreindre les lois, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, attentat et complot contre l'autorité de l'État, financement du terrorisme, diffusion de fausses nouvelles, vol en réunion avec violence et mise en danger de la vie d'autrui, complicité d'homicide volontaire", entre autres.