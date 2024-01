Bras de fer avec le ministre de la Fonction publique : Le SYTJUST décrète 72 heures de grève

Les travailleurs de la justice entament leur huitième plan d’action et vont faire grève du mardi 9 au jeudi 11 janvier 2024. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le Bureau exécutif du Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) exige « la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice ».





Une réforme qui, selon le syndicat, est à la traîne à cause du ministère de la Fonction publique.





Ainsi, ce retard dans sa mise en œuvre bloque « l’effectivité du passage des greffiers à la hiérarchie A2 et du reclassement du personnel du ministère de la Justice relevant des hiérarchies B et C dans le corps des assistants des greffes et parquets », lit-on dans le communiqué.









Les travailleurs de la justice accusent ainsi le ministre de la Fonction publique, Gallo Ba de refuser de soumettre - pour signature - au président de la République Macky Sall « le projet de décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice que le garde des Sceaux lui a communiqué à cet effet, conformément à ses attributions ». Le Sytjust demande l'intervention « urgente » du chef de l’État.





Selon Me Ameth Touré, secrétaire général chargé des revendications du SYTJUST, « il est opportun que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, reprenne les choses en main. Parce qu’à côté de cet exercice de notre droit de grève, il y a également le droit du citoyen de disposer d’un service public qui marche ».





La réplique de Gallo Ba





En réponse aux multiples sorties médiatiques du SYTJUST, le ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public avait publié un communiqué pour « préciser que la migration de la hiérarchie B2 à la hiérarchie A2 n’est pas un basculement automatique dans un nouveau corps, mais nécessite une mise à niveau professionnelle prévue par la loi. C’est pourquoi le décret n°2019-413 du 30 janvier 2019 portant création du Centre de formation judiciaire (CFJ) et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement prévoit expressément cette formation qui permet aux greffiers B2 de pouvoir répondre aux mêmes conditions de formation professionnelle requises pour les greffiers de niveau hiérarchique A2 ».





Ainsi, le décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice « prévoit le reclassement des greffiers B2 dans le nouveau corps des greffiers A2, sur demande, après la formation suivie avec succès », précise la tutelle.