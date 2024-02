Camp pénal : Macky Sall saisi pour le transfert d’un détenu franco-sénégalais

La famille du détenu Ibrahima Ly a adressé une correspondance au président de la République, Macky Sall. Walfadjri, qui donne l’information, précise que le détenu en question purge sa peine à la prison de Liberté 6 après sa condamnation en première instance, le 9 avril 2018 à 15 ans de travaux forcés pour « association de malfaiteurs et apologie du terrorisme ». Une sentence confirmée en 2020 par la chambre criminelle d’appel du tribunal de Dakar. Le prisonnier a toutefois été acquitté du crime « d’actes de terrorisme ».



Ibrahima Ly, né en France, avait sollicité son extradition pour purger sa peine auprès de sa famille. En vain.



Aujourd’hui, ses proches se signalent, interpellant le chef de l’État sénégalais. « Monsieur le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, nous nous permettons de vous écrire cette lettre pour vous faire part de la situation de notre frère m, Ibrahima Ly m, qui est incarcéré à la prison de Dakar précisément au Camp pénal de Liberté 6 », lit-on dans leur correspondance dont le journal détient copie.



Dans la missive, les proches du détenu indiquent qu’il a purgé 9 des 15 ans de prison que lui ont été infligées. « Toute la famille souffre de son absence ainsi que les parents qui sont très malades et très fatigués. Notre frère était un vrai soutien de famille également très proche de nos parents », écrivent-ils.



Ils ajoutent : « condamné à 15 ans de prison pour apologie du terrorisme, Ibrahima Ly reconnaît très sincèrement d’avoir commis une erreur. C’est pour cela, qu’il demande qu’on lui donne une dernière chance. » Celle-ci concerne de meilleures conditions de détention.



En effet, poursuivent les rédacteurs, « nous avons pu le visiter en prison. Il nous dit que sa situation est très difficile mais il essaie toujours de garder le moral. »



D’après la source, Ibrahima Ly a vécu en Syrie avant son arrestation Sénégal plus précisément à Mbour.