Chantage sexuel : sept affaires qui ont marqué la fin août

Inconnu. Ousmane Cissokho, Ousmane Ngom et Ibrahima Sow ont, entre le 30 et le 31 août, saisi la Division spéciale de cybersécurité (DSC) de plaintes pour collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel. Celles-ci visent des inconnus qui, disent-ils, menacent de publier leurs images (photos et/ou vidéos) intimes s’ils ne leur envoient pas de l’argent. Les Ousmane précisent que leurs bourreaux ont exigé chacun 100 000 francs CFA tandis que le troisième n’a pas précisé le montant qui lui a été réclamé.Réputation en sursis. La réputation de Mame Diarra Diop, domiciliée Keur Massar, est menacée. Un individu nommé Massamba F. menace de partager sur les réseaux sociaux ses photos et vidéos intimes qu’il détient. Objectif : d’après la victime présumée, ce dernier cherche uniquement à nuire à sa réputation. Elle a déposé une plainte contre lui pour collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel.Aminata Diop, qui habite à Ouakam, est confrontée à la même situation que Mame Diarra Diop. Et elle a eu le même réflexe consistant à déposer une plainte pour collecte et diffusion de données à caractère personnel. Le mis en cause : le nommée Mamadou Mb., qui a menacé de publier ses images (photos et vidéos) intimes dans le but de nuire à sa réputation.Lynchage. Si les deux affaires ci-dessus concernent des menaces de diffusion d’images intimes, celle de Khady Diouf, vivant à Keur Massar, vise un mis en cause qui a sauté le pas. En effet, renseignent nos sources, cette dame a saisi la DSC en accusant Wally S. d’avoir partagé ses photos et vidéos intimes sur Whatsapp et d’autres plateformes des réseaux sociaux. Un lynchage qui, fustige la plaignante, ruine sa réputation.Harcèlement. Khady Gaye de Dalifort n’a pas reçu de menace de diffusion d’images intimes. Sa plainte à la DSC, contre le nommé Ousmane, vise l’attentat à la pudeur. D’après l’accusation, ce dernier envoyait des «messages obscènes à des heures tardives» à la plaignante.