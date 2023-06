Cheikh Bara Ndiaye donne de ses nouvelles

La famille de Cheikh Bara NDIAYE (présentement dans les liens de la prévention) lui a rendu visite. Il leur a demandé de parler - à son nom - au peuple sénégalais. Entre le baptême de sa flle, le personnel du pavillon spécial et sa santé, voilà ce que dit le communiqué





"Cheikh Bara se porte bien et est correctement traité au niveau du pavillon spécial. Il rassure tous ses parents, amis, soutiens et avocats, entre autres, sur son moral qui reste intact, relativement à son combat contre l’injustice, les iniquités socio-économiques, la défense de la démocratie, de la République et de l’idéal d’un État de droit".





Vendredi 23 juin 2023 dernier, Cheikh Bara a donné le nom de sa fille à l’ensemble des avocats. Ainsi, le nom suivant : «Maître Sokhna Maty Lèye NDIAYE» est officiellement déclaré à l’état civil, en hommage à la corporation des avocats et en reconnaissance à leur posture professionnelle, humaniste et solidaire vis-à-vis de sa personne et tous ceux qui vivent les mêmes épreuves que lui.





En effet, depuis son arrestation, note le texte, "de nombreux avocats sont venus lui témoigner leur soutien, se constituer pour sa défense et même lui remettre de l’argent en soutien, au lieu de réclamer des honoraires".





"Nous de sa famille, restons sereins et convaincus de l’engagement de tous pour la libération de Cheikh Bara, injustement emprisonné. Le nombre d’avocats constitués est tellement important qu’il est très agréablement surpris par leur engagement. Curieusement, il a donné ce nom de Maître Sokhna Maty Lèye NDIAYE à sa fille contre le cours de l’histoire, qui l’a vraiment rattrapé" lit-on dans le texte.





Pourquoi le nom de Sokhna Maty Lèye ?





En effet, la famille de Cheikh Bara Ndiaye est intimement et historiquement liée à celle de Serigne Bara (RTA), Ibn Khadim Rassoul.





Cheikh Bara NDIAYE a été éduqué et encadré par Cheikh Sidy Makhtar comme son propre fils. Et il lui doit tout. Par loyauté et par conviction, Cheikh Bara avait pris l’engagement de donner les noms de toute sa progéniture à Cheikh Sidy Makhtar, à ses descendants ou ascendants. En plus court, les noms de toute sa progéniture devraient être dans la famille de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, Ibn Serigne, son illustre homonyme. Donc, le nom de sa fille, Sokhna Maty Lèye, mère de l’ancien khalife général des mourides, obeit à une logique de convictions spirituelles fortes, de loyauté à une famille qui l’a adopté et lui a tout donné.Ses remerciements à l’endroit de la famille de Serigne Bara sont sans limites.





Le personnel préposé au pavillon a une attitude qui le rassure sur ses droits et le traite avec respect. Il les en remercie vivement.





Nos remerciements vont aussi à tous acteurs de la vie politique, la société civile et les citoyens qui lui ont manifesté leur soutien, leur solidarité et leur compassion dans cette épreuve injuste qu’il est entrain de vivre.





Pourquoi Maître Sokhna Maty Lèye NDIAYE ?





Quant à vous, très chers maîtres, Cheikh Bara vous remercie vivement et infiniment. Dieu vous rétribuera à la hauteur de votre noble mission.





En choisissant de donner le nom de sa fille à toute une corporation, nos compatriotes comprendront, de manière générale, que l’avocat joue un rôle indispensable dans la distribution de la justice, la défense des droits des citoyens, de la démocratie, de la République et de l’État de droit.





En fin, nous remercions tous ceux qui lui manifestent leur soutien et leur solidarité, dans ce périlleux combat contre l’injustice, les iniquités sociales et pour le triomphe de l’État de droit.