Cheikh Thioro Mbacké: "L'Etat nous cache quelque chose sur la santé de Cheikh Bara Ndiaye"

Député de Touba, Cheikh Thioro Mbacké a exprimé son inquiétude quant à l'état de santé de Cheikh Bara Ndiaye, admis au service des urgences de l'hôpital Principal de Dakar, à la suite d'une grève de la faim qu'il observe depuis quelques jours.





Dans un post sur Facebook, le parlementaire de Yewwi Askan Wi a déclaré que "l'Etat cache quelque chose" sur l'état de santé du chroniqueur de Walfadjri, placé sous mandat de dépôt, le 9 juin dernier, pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique.