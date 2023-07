Conseil constitutionnel : le magistrat Cheikh Ndiaye installé

Nommé membre du Conseil constitutionnel par décret du 7 juillet, le magistrat Cheikh Ndiaye a été installé ce lundi. Il a juré «de bien et fidèlement remplir (s)es fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes…».



Le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, a dirigé l’installation de l’un de ses pairs. D’après Le Soleil, qui est revenu ce lundi sur la cérémonie, il a assuré n’avoir aucun doute que Cheikh Ndiaye sera à la hauteur de sa charge.



Ce dernier s’est engagé «à mériter cette confiance et à œuvrer dans le sens qui est tracé par les textes».