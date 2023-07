Conseil constitutionnel : les assurances du président Mamadou Badio Camara

Ce lundi 24 juillet, lors de la cérémonie d’installation du magistrat Cheikh Ndiaye, nommé au Conseil constitutionnel par décret le 7 juillet, le président de la haute juridiction, Mamadou Badio Camara, a assuré que celle-ci «remplit toutes les conditions pour exercer avec rigueur et dans la sérénité».



C’est comme s’il faisait référence au contexte politique actuel, marqué par les suspicions quant au rôle des «Sept sages» à propos de la prochaine présidentielle. «Nos cursus et nos longues expériences professionnelles dans divers domaines nous ont déjà préparés à exercer cette responsabilité conformément à la Constitution et aux lois applicables aux litiges éventuels qui nous seront soumis», a lancé Mamadou Badio Camara dans des propos repris par Le Soleil.



Le président du Conseil constitutionnel a ajouté : «Les institutions de la République ont suffisamment prouvé leur fiabilité et leur maturité en matière de gestion du processus électoral, notamment. Dans les moments où vous aurez la défiance et la méfiance en face de vous, vous veillerez, malgré tous les vents contraires, à la réalisation de l’un des miracles de la démocratie : le déroulement transparent du processus pacifique de transfert du pouvoir politique.»