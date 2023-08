Construction des infrastructures, avancement et affectation des magistrats… : Les grandes annonces de Ismaïla Madior Fall

Dans le cadre du projet de modernisation des infrastructures du ministère de la Justice « PROMIJ », le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux assure que la première tranche sera livrée dès la fin de cette année. Ainsi, les palais de justice de Pikine, Rufisque, Fatick, Tivaouane, Diourbel et le siège de la Direction de la Protection judiciaire (DPJ) seront inaugurés au courant du mois de décembre 2023. L’information a été donnée par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux.





"Il y aura au total plus de cent infrastructures qui seront construites au profit de la Justice et livrées dans les six années. Dans le même sillage, la chancellerie a doté, de véhicules neufs, les premiers Présidents et les Procureurs généraux des cours d’appel. En ce qui concerne les magistrats qui doivent, en lieu et place, disposer de l’indemnité de transport, des diligences ont été effectuées auprès de mon homologue du ministère des Finances pour accompagner l’UMS dans son plaidoyer en vue de la prise en charge des magistrats qui en avaient été exclus", a soutenu Ismaëla Madior Fall.





Toujours pour l'épanouissement de la justice, la chancellerie ambitionne de renforcer les capacités des magistrats, avec le projet d’appui à la Justice civile et commerciale (JUCICOM).





"Ce projet va d’ailleurs équiper beaucoup de juridictions et améliorer la plateforme électronique du tribunal de commerce dans le cadre de son programme de dématérialisation et d’automatisation des services judiciaires, sans compter le projet d’appui au service des greffes (DSJ), les ateliers et activités déconcentrés sur le bracelet électronique et les alternatives à l’incarcération (DACG) ainsi que les renforcements de capacité sur la gestion des budgets dans le cadre du budget programme (Cellule Étude et planification CEP et DSJ)'', énumère le Ministre qui présidait l'assemblée ordinaire de l'Union des Magistrats du Sénégal (UMS).





Du point de vue statutaire, Ismaëla Madior Fall a réaffirmé sa volonté de mettre en place un système rationnel et plus transparent de gestion de la carrière des magistrats.





A ce titre, il s’agira selon la tutelle : "de mettre en œuvre le système d’évaluation des magistrats et de réhabiliter le tableau d’avancement des magistrats.





"Il est nécessaire en effet d’apprécier l’activité professionnelle des magistrats de manière plus objective et plus transparente, de rendre plus objectifs la mobilité et l’avancement au choix des magistrats et de réhabiliter le tableau d’avancement », a estimé Ismaïla Madior Fall.





Il annonce par ailleurs qu’il est prévu de renouer avec la collecte des statistiques dans les juridictions, dans la perspective de mieux apprécier la productivité des magistrats et le rendement des juridictions.





Ce qui permettra d’apporter plus de rationalité et d’efficience dans la répartition des ressources humaines et budgétaires.