Contentieux autour de 1 170 téléphones portables : une femme d'affaires déférée

A. C. Fall, femmes d'affaires, a été déférée hier devant le procureur de la République pour abus de confiance portant sur 110 millions de francs Cfa, suite à une plainte déposée par la société Oolu Solar.



D'après L'Observateur, qui donne l'information, tout est parti d'un marché de téléphones portables et de matériels estimés à 152 317 000 F CFA que la mise en cause devait écouler avant de verser les recettes aux plaignants.



Or, soulignent ces derniers, repris par le journal, Fall n'a versé que 41 millions, et reste leur devoir 110 millions, après avoir reçu une livraison au mois de décembre 2022 de 1170 téléphones portables et, un autre lot de matériels d'une valeur de 19 millions, courant avril 2023.



La Directrice générale de la société Oolu Solar a martelé face aux enquêteurs que la mise en cause disposait d'un délai de six mois pour procéder aux versements. Un délai largement dépassé, accuse la plaignante.



En face, Fall déclare avoir versé l'argent issu de la vente des téléphones portables via Wave et Orange Money et précise n'avoir reçu que 100 téléphones portables dont 7 Iphone, et onze fourneaux. Rejetant les systèmes solaires, elle attend recouvrer le reliquat concernant le matériel vendu.